В Клину 15 мая в рамках старта VII Фестиваля воздухоплавания «Город на ладони» пройдет полет-открытие

В среду, 15 мая, в Клину стартует VII Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони». Жителей и гостей округа приглашают на торжественный полет-открытие и рекомендуют ознакомиться с программой фестиваля, который завершится 20 мая.

Полет-открытие состоится сегодня, 15 мая, в 19:00 на стадионе «Строитель» (ул. Чайковского, д.34).

Участники фестиваля соберутся в спортивно-оздоровительном комплексе «Горизонт» утром 15 мая, где пройдут регистрацию. Генеральный брифинг запланирован на 15:00. Мероприятие завершится в 16:00.

В 17:30 начнется старт движения колонны к месту общего сбора аэростатов. Праздничные мероприятия, приуроченные к открытию фестиваля, пройдут на стадионе «Строитель» с 17:30 до 20:00.

Ранее мы сообщали, что полеты можно совершать исключительно при определенном направлении ветра. Жителям и гостям города рекомендовано регулярно проверять всю информацию об анонсах мероприятия. Организаторы вправе вносить изменения в любой момент. Самые точные данные о времени полетов будут опубликованы в Телеграм-аккаунте КлинФест.

В период с 16 по 19 мая ежедневно будут проходить соревновательные полеты. Они запланированы на утреннее и вечернее время.

В субботу, 18 мая, в 18:30 гостей фестиваля ожидает зрелищный полет «кей-граб». Место проведения — район парка культуры и отдыха Сестрорецкий, берег реки Сестра. Мероприятие завершится ориентировочно в 19:45. В этот же день на территории стадиона «Строитель» (ул. Чайковского, д.34) ожидается ночное шоу — свечение аэростатов. Мероприятие пройдет с 21:00 до 23:00.

Крайний соревновательный полет состоится утром 20 мая. В этот день жюри во главе с Президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Григорьевичем Меняйло огласит имена победителей, после чего пройдет торжественная церемония награждения. Праздничное закрытие фестиваля состоится на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Горизонт».