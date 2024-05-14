В Клину 19 мая состоится Большой Пасхальный крестный ход

В Клину в день, когда Православная церковь чтит память святых жен-мироносиц, 19 мая, состоится Большой Пасхальный крестный ход.

Мероприятие условно разделено на две части. Сначала горожане могут принять участие в богослужении, после чего состоится крестный ход.

В молебне примут участие представители православных школ, члены Клинской казачьей общины, прихожане храмов. Мероприятие пройдет на Соборной площади. Молебен проведет благочинный Клинского церковного округа протоиерей Евгений (Мальков).

После завершения молебна начнется крестный ход. Под сопровождение пасхального песнопения верующие пронесут местночтимые святыни. Они пройдут по ул. Чайковского, через Ленинградское шоссе к Успенскому храму в Демьяново. Сопровождать крестный ход будет передвижная звонница.

Ранее мы сообщали, что Клин 17 мая присоединится к Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов.