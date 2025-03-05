В Клину с начала года газифицировали более 100 домов

В городском округе Клин с начала 2025 года газифицировали 117 домовладений.

Об этом проинформировала начальник управления по вопросам ЖКХ Ольга Эбингер. Работа в данном направлении не прекращается. В период с 3 по 7 марта будет газифицировано еще 18 домов. Работы проведут в деревнях Ловцово, Покровское-Жуково, Шарино, Акатово, Подорки, Елино, Раздолье, Никитское, Скрепящево, Бекетово, Вельмогово, в рабочем поселке Решетниково и в Клину по улице Подгорица.

Всего в состав округа входит 265 населенных пунктов. В 160-и из них реализуется социальная догазификация. Восемь негазифицированных населенных пунктов включены в Программу правительства МО «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». В программу «Социальная газификация» также включены пять СТН, которые находятся в границах газифицированного населенного пункта г.Клин: Урожай, Мичуринец, Химик, Заречное-2 и Термометрист. Собственники вправе рассчитывать, что до границ их земельных участков газ будет подведен бесплатно.

Ранее сообщалось, что более 50 подъездов отремонтируют в Клину до 1 сентября 2025 года.