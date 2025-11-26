В Клину суд продлил срок содержания под стражей бывшему замглавы

Клинский суд продлил срок содержания под стражей бывшему замглавы городского округа, который занимал должность муниципальной службы и выполнял организационно-распорядительные функции в сфере строительства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения. Об этом сообщил официальный канал судов общей юрисдикции Московской области.

Его обвиняют в том, что он получил взятку от директора компании по заключенному муниципальному контракту за беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ и других документов, осуществление оплаты заключенного контракта и за общее покровительство и попустительство по службе через посредников. В отношении него возбуждено дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, содержание под стражей продлили на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.