В клубе на Кондратьевском проспекте в Петербурге прошли обыски

Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу. Цель рейда – выявление нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В Петербурге прошел рейд в клубе Base на Кондратьевском проспекте.

В этом клубе должен был проходить концерт рэпера Mayot.

Следователи, полиция и росгвардейцы искали у посетителей заведения запрещенные вещества.

В результате было выявлено семеро несовершеннолетних граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Их родителей могут привлечь к административной ответственности.

До этого после концерта в клубе на Кондратьевском проспекте в больницу с признаками токсического опьянения доставили троих подростков. По данному факту проводится процессуальная проверка.

Ранее сообщалось о том, что Люсе Чеботиной сделали предложение на шоу Басты.