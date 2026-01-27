В Коломне из-за затяжного снегопада коммунальные службы работают по усиленному графику

В Подмосковье ожидается продолжительный снегопад, который, по оценкам синоптиков, может длиться несколько дней. В отдельных районах высота снежного покрова способна увеличиться еще на 30–50 сантиметров. На этом фоне в Коломне дорожные и коммунальные службы перешли к работе в соответствии с утвержденным регламентом, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Он уточнил, что на улично-дорожной сети уборка снега проводится по приоритетному принципу. В первую очередь внимание уделяется потенциально опасным участкам, затем дорогам с интенсивным движением и автобусным маршрутам. После этого техника выходит на городские улицы и дороги в населенных пунктах с твердым покрытием, тогда как грунтовые проезды временно содержатся в состоянии плотного снежного наката.

Среди муниципальных дорог в Коломне первоочередная расчистка ведется на улицах Суворова, Добролюбова, Калинина, а также на проездах Станкостроителей и Бирюкова. В Озерах в приоритет включены улицы Железнодорожная, Сидоренко, Холмогорская, Стачечная, 2-я Высокополянская, Луговая и Рабочий переулок.

Во дворовых территориях вначале очищают входы в многоквартирные дома, лестницы, пандусы и спуски, затем тротуары и пешеходные дорожки, а также проезды и подъезды к контейнерным площадкам. Парковки, детские и спортивные зоны приводят в порядок на следующем этапе.

Глава округа подчеркнул, что из-за продолжающихся осадков на полную расчистку всех территорий потребуется время, и призвал жителей с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что волонтеры Коломны помогли семьям участников СВО с расчисткой снега.