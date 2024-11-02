В Коми поймали сбежавшего страуса эму по имени Вася

Животное 6 дней подряд скрывалось в лесу, убегая от людей. Специалисты использовали лассо для его поимки, и, к счастью, во время операции страус не пострадал.

Об этом в беседе с Инфо24 рассказал владелец страусиной фермы в Сыктывдинском районе Коми Михаил Напалков. Он пообещал внедрить дополнительные меры безопасности после этого инцидента, чтобы избежать повторных побегов. Среди запланированных изменений — улучшение ограждения территории фермы и усиление защиты ее обитателей.

Несмотря на то, что найти Васю в лесу не составило труда, его поимка оказалась настоящей проблемой. Страусы эму, относящиеся к семейству казуарообразных, способны развивать скорость до 50 км/ч. Напалков уверен, что новые меры помогут предотвратить подобные побеги в будущем.

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