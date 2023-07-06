В конгрессе потребовали от Байдена и его администрации немедленно сдать тест на наркотики

Президенту США Джозефу Байдену и всем находящимся в Белом доме сотрудникам администрации необходимо в обязательном порядке пройти тест на содержание в организме наркотических веществ.

Так в Twitter отреагировала на обнаруженный накануне в Белом доме пакет с кокаином член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Но это еще не все: как уверяет конгрессвумен, тест также обязан сдать и сын президента Байдена Хантер.

Ранее в Белом доме посреди бела дня обнаружили мешок с кокаином. Наркотическое вещество было найдено в западном крыле здания, где каждый день много персонала, журналистов и посетителей. Представитель Белого дома пояснила, что Байден в минувший уик-энд в Белом доме отсутствовал. Он, как и члены его семьи, отъезжали на воды, вернувшись обратно только во вторник. Кокаин же был найден на выходных.

«Я хотела бы знать, могут ли сотрудники и администрация Белого дома, а также Хантер Байден пройти тест на наркотики», — написала Грин.

Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свойственной ему ироничной манере прокомментировал обнаружение спецслужбами США мешка с кокаином в Белом доме. По его мнению, наркотики были адресованы ни кому иному, как президенту Украины Владимиру Зеленскому.