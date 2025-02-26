В Конституционном суде высказались о позиции по смертной казни

В России у людей нет риска быть подвергнутым высшей мере наказания: это устойчиво гарантировано законом в стране. Об этом сообщили в Конституционном суде (КС) в беседе с РИА Новости.

В КС напомнили, что в России действует сразу три постановления, которые формировали устойчивые гарантии права по части смертной казни. Подчеркнули, что все действует согласно закону и никого не имеют права приговорить в РФ к высшей мере наказания, то есть, лишить жизни за преступление.

Кроме того, все эти решения, изложенные в постановлениях и связанных законах, обязательны к исполнению без исключений. Это касается любых российских судебных органов, органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и так далее.

Напомним, что КС подтвердил позицию по смертной казни вслед за Кремлем. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что отмену моратория не обсуждают и не планировали.

Ранее Познер негативно оценил предложение снять мораторий на смертную казнь в России.