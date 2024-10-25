В Коркино 150 жителей выступили с требованием наказать убийц таксистки

Трагическое событие привело к недовольству местных жителей. Представители городской администрации и исполнительных органов начали работу на месте. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

В Коркино состоялась акция протеста в связи убийством 40-летней женщины-таксиста Елены Сарафановой. На улицы вышли около 150 человек, которые требовали наказать злоумышленников. Беспорядки начались еще в четверг, 24 октября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер взял ситуацию под личный контроль. Власти организовали разъяснительную работу с населением и участниками беспорядков, пытаясь успокоить общественное недовольство.

Убийство произошло из-за конфликта между Сарафановой и ее клиентом. Следствие установило, что преступник нанес женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки.

Ранее сообщалось, что женщину-таксиста в Коркино мог убить 16-летний глухонемой подросток.