В Королеве ликвидировали последствия аварии на водоводе

В подмосковном Королеве полностью ликвидировали последствия аварии на водоводе, из-за которой местные жители остались без воды. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что подача воды в дома местных жителей постепенно возобновляется. Воробьев поблагодарил команды «Водоканала», аварийные бригады МОС АВС, МЧС и всех специалистов, которые оперативно работали над устранением последствий чрезвычайного происшествия (ЧП).

«Хочу пояснить, что стало причиной сегодняшнего сбоя: при проведении строительных работ подрядчик повредил водовод. Это была чугунная труба, которой более 70 лет», — отметил глава региона.

Губернатор добавил, что сейчас в Королеве, как и во многих городах Подмосковья, идет масштабная модернизация инфраструктуры, в ходе которой изношенные чугунные трубы меняют на современные пластиковые.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в 2025 году на модернизацию объектов теплоснабжения предусмотрели 47,5 млрд рублей.