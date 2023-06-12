В Королеве в рамках праздника пронесли огромный флаг России

В Королеве в рамках празднования Дня России по центральной площади пронесли гигантский флаг России, передает РИАМО . Триколор пронесли учащиеся Технологического университета им. Леонова.

Как отметила одна из местных жительниц, студенты Королева всегда принимают участие в городских мероприятиях.

«Я сама училась в этом университете и до сих пор с любовью вспоминаю годы учебы», - добавила женщина.

Ранее сообщалось, что жителей области поздравил с сегодняшним праздником губернатор Андрей Воробьев. Он отметил важность единства граждан, в особенности в текущее время.