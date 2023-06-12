В Королеве в рамках праздника пронесли огромный флаг России
Фото: [©Кирилл Брага/РИА Новости]
В Королеве в рамках празднования Дня России по центральной площади пронесли гигантский флаг России, передает РИАМО. Триколор пронесли учащиеся Технологического университета им. Леонова.
Как отметила одна из местных жительниц, студенты Королева всегда принимают участие в городских мероприятиях.
«Я сама училась в этом университете и до сих пор с любовью вспоминаю годы учебы», - добавила женщина.
Ранее сообщалось, что жителей области поздравил с сегодняшним праздником губернатор Андрей Воробьев. Он отметил важность единства граждан, в особенности в текущее время.