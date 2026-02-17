В Костроме оштрафовали преподавателя из Китая за наклейку на авто

В Костроме преподаватель китайского языка их КНР Цинь Лидунь получил штраф за наклейку с символикой запрещенной организации, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Эта история произошла в начале февраля, когда полицейские остановили автомобиль иностранца и обнаружили на машине наклейку «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*).

В суде Лидунь заявил, что понятия не имеет, как эта наклейка оказалась на его авто, и не знает, что она означает. Он предположил, что, возможно, кто-то пошутил или специально наклеил ее без его ведома. Однако суд счел эти объяснения попыткой уйти от ответственности.

Димитровский районный суд признал китайского гражданина виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (демонстрация экстремистской символики) и назначил штраф в 2 тыс. рублей. Саму наклейку конфисковали.

Лидунь — человек в Костроме известный. Он приехал в Россию еще в 2012 году, сначала стажировался во Владивостоке, а потом перебрался в Кострому, где устроился преподавателем китайского языка в Костромском государственном университете (КГУ).

В одном из интервью он признавался, что реальная жизнь в России сильно отличается от учебников и рассказов друзей. Особенно его удивляли местная еда и праздники. В 2024 году Лидунь даже участвовал в открытии первого в Костроме центра изучения китайского языка в местной школе.

Ранее сообщалось, что россиян начали штрафовать за покупку машин у иностранцев за наличные.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ.