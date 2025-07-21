В зоопарке Сучавы в Румынии родился лигр

В окрестностях румынского города Сучава произошло необычное событие: в местном зоопарке на свет появился лигр — гибридное потомство льва и тигрицы. Об этом проинформировало агентство Dpa.

Детеныш, получивший имя Голиаф, является результатом союза льва-отца и тигрицы-матери. В естественной среде обитания подобные скрещивания не происходят, поскольку львы и тигры населяют разные географические регионы. Однако владелец зоопарка организовал спаривание этих видов в искусственно созданных условиях.

Голиаф стал одним из немногих лигров, которым удалось выжить после подобного рода экспериментов. Его сестре повезло меньше — она умерла вскоре после рождения.

Согласно информации, предоставленной приютом для крупных кошек Big Cat Rescue, лигры зачастую превосходят своих родителей в размерах и нередко рождаются с врожденными патологиями, которые значительно повышают риск ранней смертности.

Ранее сообщалось, что малыш-трубкозуб из зоопарка «Лимпопо» научился «разговаривать».