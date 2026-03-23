В Костромской области приставы помогли пациентам получить дорогостоящие препараты

В Костромской области специализированное отделение судебных приставов ГМУ ФССП России помогло жителям регионального центра получить жизненно необходимые препараты. Речь идет о пациентах с серьезными диагнозами: сахарный диабет, эмфизема легких, хроническая обструктивная болезнь легких и эпилепсия. Эти заболевания требуют постоянной и дорогостоящей терапии, передает k1news.ru ⁠.

Однако областной департамент здравоохранения долгое время не закупал нужные медикаменты. Костромичам пришлось обращаться в суд. Суд встал на сторону граждан, и после вступления решений в законную силу к работе подключились приставы.

Руководителю департамента здравоохранения сообщили о возбуждении исполнительных производств и установили срок для исполнения требований. Но медучреждение не предоставило лекарства вовремя.

Начальник регионального отделения судебных приставов ГМУ ФССП России Николай Зверев пояснил, что должника привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении требований неимущественного характера. Приставы детально разъяснили представителям ведомства дальнейшие последствия: если затягивать исполнение и дальше, наступит уже уголовная ответственность.

После вмешательства приставов департамент оперативно заключил контракты на закупку дорогостоящих препаратов «Диакомит», «Респикам», «Месакол» и «Спиронолактон». Общая сумма договоров на обеспечение пациентов лекарствами превысила 26 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что препарат «Зифлукорт» для надпочечников исчез с полок российских аптек.