В Котельниках появилось местное отделение «Союза женщин России»

В Котельниках создано местное отделение в составе Московского областного регионального «Союза женщин России». Первая встреча активисток прошла в музее памяти семьи Императора Николая II на Белой Даче. В мероприятии принял участие глава городского округа Котельники Михаил Соболев.

В состав отделения вошли 15 активных жительниц округа. Они занимаются разной профессиональной деятельностью: спортом и образованием, бизнесом и культурой. Некоторые горожанки принимают активное участие в общественной жизни округа.

Во время первой встречи состоялась организационно-учредительная работа. Участники выбрали Председателя отделения. Единогласным решением им стала руководитель музея Юлия Василенко. Участники также утвердили к исполнению Устав общероссийской организации, согласовали состав Совета и определили структуру управления, избрав Ревизора.

В завершении мероприятия участницы составили план работы, определив первоочередные задачи. Цель организации — реализовать в городском округе социально значимые проекты. Открытие отделения поможет продолжит системную работу в муниципалитете, направленную на поддержку семей, материнства и детства, а также на реализацию общественных инициатив.

