В Котельниках в ДК «Белая Дача» прошла выездная администрация

В городском округе Котельники состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации.

Мероприятие прошло в ДК «Белая дача». Жители ЖК «Белые росы» обратились с разными вопросами, в числе которых — содержание Кузьминского лесопарка. Жители предложили установить дополнительные контейнеры для сбора мусора и провести уборку сухостоя. Глава округа Михаил Соболев поручил профильным службам детально изучить каждое обращение и принять необходимые меры.

Жители также обратили внимание на качество обслуживания управляющей компанией «Стандарт», которое вызывает у них недовольство. Вопрос взят на контроль.

Во время встречи участники обсудили работу общественного транспорта. Жители пожаловались на санитарно-техническое состояние муниципальных маршрутов. В адрес ГУП МО «Мострансавто» направлено обращение об обновлении автопарка и повышении качества перевозок.

Горожане попросили разобраться с причиной пропуска остановки у торгового комплекса «Аутлет». По словам жителей, остановку игнорируют водители коммерческого маршрута № 591. В адрес перевозчика направлено требование соблюдать согласованную схему движения.

Во время встречи обсудили также важность оказания помощи бездомным животным. Горожане просят активнее распространять информацию о запрете жесткого обращения. В Котельниках выработан алгоритм действий. Заявка поступает в администрацию. Сотрудники предают информацию специализированной организации. Ее представители отлавливают животных, стерилизуют, вакцинируют и чипируют. Зверей осматривает ветеринар. Убедившись, что животное не несет угрозу человеку, его возвращают на место отлова. Обращение по вопросам безнадзорных животных можно оставлять по телефону: 8 (498) 742-20-56.

Участники мероприятия обсудили вопросы содержания многоквартирных домов. Каждое поступившее обращение направлено профильным службам для рассмотрения.

