В Котельниках внедрили умную систему контроля за отоплением

В городском округе Котельники установлены датчики для контроля за теплоснабжением.

На объектах установили специальные датчики, которые в режиме реального времени отслеживают давление и температуру — ключевые показатели работы систем отопления. На данный момент такими датчиками оборудованы все 19 центральных тепловых пунктов и две котельные.

Умная система контроля позволяет следить за подачей тепла на объектах в круглосуточном режиме удаленно. Информация о любых сбоях, даже самых незначительных, автоматически поступает в диспетчерскую службу. Диспетчеры непрерывно следят за обновлением данных, поэтому смогут оперативно отреагировать на сигнал и применить необходимые меры.

Инновационная система позволяет ускорить устранение сбоев в работе системы. Диспетчеры в случае необходимости передают данные сотрудникам, которые выезжают на место происшествия. Принятые меры снижают вероятность масштабной проблемы, которая создаст неудобства местным жителям.

