В Котовске Тамбовской области горит пороховой завод, перед этим в городе были слышны взрывы
Фото: [соцсети]
Как передает Baza, пожар на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области начался около половины двенадцатого ночи в пятницу, 10 ноября.
Местные жители сообщают о звуках сильных взрывов перед началом пожара на предприятии.
«На место были вызваны спасатели. Спустя полтора часа огонь удалось потушить. Площадь пожара составила 300 метров», - приводится вы публикации.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причины ЧП сейчас устанавливаются.
Напомним, в подмосковной Коломне в ночь на субботу, 11 ноября, силами российской ПВО был сбит атаковавший украинский ударный дрон.