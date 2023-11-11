В Котовске Тамбовской области горит пороховой завод, перед этим в городе были слышны взрывы

Как передает Baza, пожар на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области начался около половины двенадцатого ночи в пятницу, 10 ноября.

Местные жители сообщают о звуках сильных взрывов перед началом пожара на предприятии.

«На место были вызваны спасатели. Спустя полтора часа огонь удалось потушить. Площадь пожара составила 300 метров», - приводится вы публикации.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины ЧП сейчас устанавливаются.

Напомним, в подмосковной Коломне в ночь на субботу, 11 ноября, силами российской ПВО был сбит атаковавший украинский ударный дрон.