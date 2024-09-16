В коттеджном поселке Г.о. Пушкинский устанавливают новое освещение

Работы проводят в рамках реализации проекта «Светлый город» на территории коттеджного поселка «Пушкино Лайф». В МАУ «Пушкинская электросеть» сообщили, что в первую очередь работы направлены на обеспечение мер безопасности населения. После установки новых светильников вдоль дорог в коттеджном поселке жителям станет намного безопаснее.

Жителям Городского округа Пушкинский напомнили, что они вправе самостоятельно выбирать локацию в муниципалитете, где специалисты обновят или установят освещение. В рамках проекта «Светлый город» предложено голосовать на портале «Добродел». Проект начал работать на территории муниципалитета в 2017 году. Его цель — создать комфортные и безопасные условия для жителей и устранить малоосвещенные места.

Ранее сообщалось, что в конкурсе «Лучший подъезд Московской области» участвует подъезд с умным освещением, расположенный в доме Г.о. Пушкинский.