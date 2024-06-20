В Краснодаре осудили пару за развращение дочери

В Краснодаре осудили мужчину и женщину, которые развращали маленькую девочку. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

Пара вела неблагополучный образ жизни. Мужчина воровал банковские карты и телефоны, а женщина плохо заботилась о дочери-подростке. Девочка, как оказалось, подвергалась насильственным действиям сексуального характера. Когда об этом стало известно, то пару отправили на скамью подсудимых.

Мать отдельно обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию, мужчину наказали за кражи. Обоим также вменялась статья о совершении действий насильственного, сексуального характера, совершенной группой лиц против несовершеннолетнего лица.

Горе-мать по решению суда отправили в колонию на 18 лет. Ее также обязали выплатить штраф в размере 70 000 рублей. Мужчина лишился свободы на 17 лет: над своим поведением он подумает также в колонии. Ввиду отношения к девочке, обоим фигурантам запретили заниматься деятельностью, связанную с детьми.

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