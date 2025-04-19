В Краснодаре пресекли побег военнослужащих из комендатуры

В Краснодаре около 100 военнослужащих пытались сбежать из воинской части в пятницу, 18 апреля. Все они входят в категорию СОЧ (самовольно оставившие часть). Массовый побег удалось предотвратить, сообщил телеграм-канал Baza.

По неофициальной информации, на территории одной из военных комендатур содержится группа военнослужащих, которые самовольно покинули свои части. Они сломали забор, пытаясь сбежать.

«Сбежать из воинской части удалось лишь семерым. Впрочем, вскоре четверых беглецов поймали, однако еще трое „СОЧников“ в бегах», — пишет телеграм-канал.

По предварительным данным, сбежавшие не имеют при себе оружия. Территория комендатуры оцеплена сотрудниками Росгвардии и полиции.

Ранее сбежавших из зоны спецоперации двух военнослужащих задержали на территории Красноярского края.