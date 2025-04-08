В Краснодаре возле здания УМВД обнаружили мертвого офицера полиции
Тело полицейского нашли в припаркованной машине в Краснодаре
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Начальника дежурной части отдела полиции нашли мертвым в машине, сообщает канал «93.ru. Новости Краснодара и края».
Начальника дежурной части отдела полиции обнаружили без признаков жизни. Его тело было в машине, припаркованной возле здания УМВД. Обстоятельства и причины смерти 33-летнего правоохранителя не уточняются.
В управлении МВД по региону расследуют инцидент. По последним данным, автомобиль, где нашли тело, эвакуировали с места.
Kub Mash отмечает, что мужчина мог увлекаться азартными играми.
Ранее сообщалось, что труп директора «Гала-оптик» нашли в московском офисе.