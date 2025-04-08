В Краснодаре возле здания УМВД обнаружили мертвого офицера полиции

Начальника дежурной части отдела полиции нашли мертвым в машине, сообщает канал «93.ru. Новости Краснодара и края».

Начальника дежурной части отдела полиции обнаружили без признаков жизни. Его тело было в машине, припаркованной возле здания УМВД. Обстоятельства и причины смерти 33-летнего правоохранителя не уточняются.

В управлении МВД по региону расследуют инцидент. По последним данным, автомобиль, где нашли тело, эвакуировали с места.

Kub Mash отмечает, что мужчина мог увлекаться азартными играми.

Ранее сообщалось, что труп директора «Гала-оптик» нашли в московском офисе.