В Краснодарском крае нашли туриста, застрявшего в августе на хребте Аибга

Как проинформировала пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, 58-летний российский турист, пропавший 31 августа во время спуска по хребту Аибга в Сочи, был обнаружен живым и здоровым.

Выяснилось, что исчезнувший — Сергей Мельников, сотрудник фотослужбы горнолыжного комплекса «Роза Хутор». В свой день отдыха он отправился в поход с группой, но на спуске отстал и не смог вернуться обратно.

«Пропавший 58-летний сочинец обнаружен живым», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Все поисковые группы возвращаются на базу, туриста обнаружили в селе Аибга.

Ранее сообщалось, что восхождение на Пик Победы, где застряла с травмированной ногой российская спортсменка Наталья Наговицина, отложено до 2026 года. Проведение спасательных работ в настоящее время невозможно из-за экстремальных погодных условий в высокогорном районе.