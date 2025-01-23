В Краснодарском крае осудили подростка, убившего мать выстрелом в голову

В городе Тихорецк Краснодарского края осудили подростка, который застрелил из охотничьего ружья приемную мать. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Убийство женщины произошло 10 января 2024 года. Следователи установили, что молодой человек поругался с приемной матерью, схватился за охотничье ружье и сделал выстрел ей в голову. Травма оказалась несовместима с жизнью.

Суд над подростком по делу об убийстве провели в закрытом режиме. Обвиняемого признали виновным и отправили на три года и один месяц в воспитательную колонию. Кроме того, его отправят на амбулаторное принудительное лечение и поставят на учет у психиатра.

Ранее сообщалось, что 154-килограммовая приемная мать задушила сына собственным весом и попала под суд.