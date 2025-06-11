В Краснодарском крае разоблачили схему похищения миллионов через «Госуслуги»

В Краснодарском крае разоблачили 33-летнего мужчину, который за несколько лет преступной деятельности похитил у россиян более 4 млн руб., используя хитроумную схему на платформе «Госуслуги». Об этом сам мошенник рассказал «Ленте.ру». Сейчас мужчина отбывает шестилетний срок за кибермошенничество.

История преступной карьеры россиянина началась в 2018 году после личных перемен в жизни. Как отметил заключенный, развод и финансовые трудности подтолкнули его к поискам нелегальных способов заработка.

В течение полутора лет мужчина изучал различные программы и базы данных в интернете, чтобы разработать свою уникальную схему. Ее ключевым звеном стало использование платформы «Госуслуги».

В 2020 году заключенный начал покупать телефонные номера для доступа к аккаунтам граждан. Он рассылал фишинговые ссылки на созданные им сайты, повторяющие официальные страницы, и заманивал пользователей пройти регистрацию, чтобы похитить их логины и пароли.

«Тонкость в том, что россияне зачастую используют один и тот же пароль почти везде, причем часто это либо дата рождения, либо имя и отчество, либо другие комбинации, которых не так много», — поделился бывший мошенник.

После того, как данные жертвы были получены, аферист оформлял кредиты на их имена и сразу выводил деньги. За время мошеннической деятельности он похитил миллионы рублей.

Прокололся преступник на пустяке. У него был друг, который мечтал о мотоцикле. Задержанный решил исполнить эту мечту и купил заветное транспортное средство. Однако в первый же день его товарищ разбился насмерть.

На похоронах, рассказал заключенный, он много выпил, так как чувствовал себя виновным в трагедии. Утром, вернувшись в свою арендованную квартиру, он решил продолжить заниматься противоправной деятельностью.

Тогда же мужчина подключился к роутеру, который принадлежал сотруднику банка, ответственному за безопасность информационных систем. Следователи вышли на этого человека, и в итоге правоохранители добрались и до мошенника.

Ранее появились данные о новых методах телефонных мошенников с займами.