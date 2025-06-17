В Краснодарском крае состоялось совещание по развитию инфраструктуры ТКО под руководством Буцаева и Пергуна

«Вместе с руководством региона, представителями федеральных органов, ППК РЭО и руководителями муниципалитетов Краснодарского края мы детально рассмотрели ход реализации планов по созданию и модернизации объектов ТКО. Особое внимание было уделено инвестиционным проектам, в частности, началу реконструкции полигона ТКО в Новороссийске. На объекте, принадлежащем ООО „Терра-Н“, планируется к концу года ввести в эксплуатацию установку по утилизации ТКО мощностью 70 тысяч тонн в год, а также провести модернизацию сортировочного комплекса», — подчеркнул Денис Буцаев.

В крае запланировано строительство и обновление 10 современных объектов для работы с ТКО общей мощностью более 2,5 млн тонн в год. Это позволит Краснодарскому краю в полной мере соответствовать требованиям указа Президента № 309. В ходе совещания был проведен тщательный анализ прогресса по всем перспективным проектам.

Участники также обсудили начало работы нового регионального оператора ООО «Южный региональный оператор» в Новороссийской и Староминской зонах. Компания уже закупила 4000 контейнеров и 22 новые мусоровоза. В течение июня ожидается прибытие еще 40 мусоровозов для обновления устаревшего парка техники. Представители муниципальных властей отметили снижение количества жалоб от населения на качество работы регионального оператора, а также эффективное взаимодействие с компанией.

«В 2025 году регионом была проведена значительная работа в сфере обращения с ТКО. Завершается реконструкция второй очереди Белореченского полигона, проведена необходимая историко-культурная экспертиза по пяти комплексам переработки в крае: Абинский, Копанской, Анапа, Двубратский и Староминский. В регионе проводятся общественные слушания по вопросам, касающимся размещения комплексов. Также утверждены инвестиционные программы для концессионеров. В бюджете края предусмотрены средства на обеспечение электроснабжения по концессионным соглашениям. Успешно реализуются и другие мероприятия в области обращения с ТКО», — заявил Евгений Пергун.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.