В краснодарском вузе подтвердили суицид женщины-коуча на территории учреждения

У здания Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) покончила с собой женщина. В беседе с «Газетой.ру» в учреждении уточнили, что покойная не имела никакого отношения к образовательному учреждению.

Женщина не была сотрудницей и не училась в вузе. По какой причине она выбрала территорию учреждения для рокового шага неизвестно. Как правило проконтролировать такие печальные случаи невозможно, так как локации у здания открыты для свободного входа и выхода.

«Это случилось на старом футбольном поле, которое находится рядом с храмом нашего университета и рядом с проезжей частью, которая проходит мимо университета. Все остальное — там уже следственные дела ведутся», — сказали в пресс-службе.

Инцидент случился 28 мая. Погибшая женщина, предварительно, вела блог и называла себя лайф-коучем и психологом. Весной прошлого года она пропала и была объявлена в розыск родственниками и волонтерами. Ее нашли спустя две недели.

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