В Красногорске началась масштабная уборка после первого снегопада

В Красногорске коммунальные службы приступили к масштабной ликвидации последствий первого снегопада. Как сообщает сетевое издание REGIONS в ночь на текущие сутки были организованы усиленные работы, которые стартовали вечером и продолжатся до утра.

Основной задачей ночной смены стала очистка ключевых городских дорог, чтобы к началу рабочего дня обеспечить свободное движение автотранспорта. В работах задействованы около 50 дворников и порядка 15 единиц специализированной техники. Одновременно с расчисткой проводится вывоз снежных масс.

Утром коммунальные службы планируют продолжить работы. В приоритете — уборка дворовых территорий, подходов к социально значимым объектам, включая школы, детские сады и медицинские учреждения, а также приведение в порядок контейнерных площадок для бесперебойного вывоза отходов.

В настоящее время основные силы сосредоточены на улице Кирова и на Красногорском бульваре в микрорайоне Павшинская пойма. На этих участках используются роторные снегоочистители, а для транспортировки снега привлечены самосвалы.

