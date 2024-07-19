В Красноярске хозяева решили усыпить кота из-за одной царапины на ребенке

«Мыжродители» приняли резкое и кардинальное решение по усыплению кота. Они решили, что раз британец проявил агрессию, то его следует усыпить. Это при том, что пушистик жил в семье на протяжении восьми лет. Сам котофей всегда был спокойным, но после появление ребенка в доме подвергался издевательствам. В один из дней малолетний схватил питомца за хвост и оттаскал так, что коту просто пришлось применить когти для защиты.

Родители были настроены серьезно: кота привели в клинику и заплатили за лишение его жизни 5600 рублей. Однако ветеринары увидели, что зверь совершенно здоров и не представляет угрозы. Усыпить солидного и гладкошерстного британца у них не поднялась рука, тогда мордастого передали волонтерам приюта «Золотое сердце».

«Хэппи-энд, кот у нас. Даем коту новое имя – Серега. Так как жизнь у него теперь новая и больше его никто не предаст! Сереге нужна лучшая семья, которая будет любить его. И ни при каких жизненных трудностях не откажется от него, как прежние хозяева», — высказались волонтеры.

Ранее сообщалось, что кота с пулей в пазухе носа спасли подмосковные ветеринары.