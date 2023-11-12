В Красноярске мужчина попал под поезд при побеге от жертвы разбойного нападения

Уточняется, что незадолго до этого двое мужчин вместе выпивали, пока один из них не схватил нож и не начал угрожать знакомому. В итоге нападавший отобрал у своей жертвы два телефона и три тысячи рублей.

Известно, что россиянин ограбил своего знакомого. Как пишет «Газета.ру», злоумышленник решил сбежать от жертвы грабежа, но в попытке скрыться упал на железнодорожные пути. В сети уже появились кадры с места происшествия, на которых видно, что водитель электропоезда вовремя затормозил, предотвратив трагедию.

Однако, 34-летний красноярец все же пострадал. Из-за тяжелой травмы ему вызвали «скорую», пока бригада поезда пыталась помощь пострадавшему. На место также прибыла полиция, которая уже начала проверку инцидента.

Напомним, ранее мы писали о том, что взрыв на рельсах привел к сходу семи вагонов в Рязанской области. Уточняется, что ЧП с составом, перевозившим минеральные удобрения, не повлияло на движение электричек и пассажирских поездов.