В Красноярске рухнувшие стены ТЦ раздавили 17-летнего подростка насмерть

В красноярском торговом центре частично рухнули стена и потолок. Как сообщает со ссылкой на СК по региону издание «Vse42.ru» , погиб несовершеннолетний сибиряк.

Обрушение произошло вечером 23 июля в ТЦ на улице Взлетная, 7. Под завалами из кирпича, конструкций и тяжелых обломков оказались молодые люди: один 18-летний и двое 17-летних. Все они получили ранения и травмы. Их удалось вытащить при помощи спасателей.

По данным СК по региону, одного из пострадавших пытались спасти врачи. Однако полученные повреждения оказались сильными, подросток погиб по пути в больницу. Другим товарищам повезло больше, их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура информировала, что обрушение случилось во время капремонта. Молодые рабочие приступили к демонтажу 22 июля, вывозили мусор и так далее. Задания ТЦ ребята выполняли без трудового договора и соблюдения техники безопасности. Последние детали еще проверит СК в ходе расследования. Дело заведено по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в Турции не стало известного блогера МотоТани. Девушка разбилась в ДТП.