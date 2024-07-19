В Красноярске толпа детей мигрантов поставила на колени русского ребенка и его друга

Девять детей мигрантов заставили 8-летнего красноярца и его друга встать на колени и принести извинения, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на региональный СК.

Случай унижения произошел в микрорайоне Северный в одном из дворов. Мальчик гулял с другом-дошкольником, как неожиданно их прервала толпа детей возрастом от 7 до 12 лет. Последние стали оскорблять, кричать и кидаться на юных сибиряков. В какой-то момент агрессоры загнали бедолаг в угол, поставили на колени и заставили извиняться.

В беседе с ТВК мама пострадавшего рассказала, что толпа детей была старше, а унижения записала на видео. На нем слышно, как хулиганы спрашивают, нужно ли избивать детей. Родителей банды нашли, но никто не хотел разбираться в истории, пока видео не слили в Сеть.

«Мама одного из мальчиков прибежала утром, предлагала 30 тысяч или любой телефон на выбор, который мой ребенок захочет. Мы естественно отказались. Другие родители просили не обращаться в полицию, хотели мирно решить, говорили, что у них нет гражданства», – отметила мать пострадавшего.

Ситуацией заинтересовалась полиция: началась процессуальная проверка. Итоги проверки предоставят в виде отчета главе СК РФ.

Ранее сообщалось, что около 30 водителей-мигрантов оштрафованы в Нижнем Новгороде в ходе рейда.