В Красноярске тренера обвинили в избиении непослушных детей

Детского тренера по волейболу из Красноярска обвинили в избиении детей палкой за то, что они плохо себя вели. Об этом RT рассказала мать пострадавших школьников.

Восьмилетний сын пришел с занятий с ссадинами на ноге. Сам мальчик не жаловался маме на тренера, но после ее вопросов признался: мужчина бил его палкой. Причина оказалась в поведении ребенка, которое не понравилось взрослому. Вместе с этим школьником «воспитательным кнутом» получил другой ученик. Оба ребенка просто не успели прибежать на построение и не услышали команды тренера.

Сначала женщина решила поговорить с тренером по телефону, на что получила ответ: ребенок вел себя «абсолютно отвратительно». Зато после побоев ребенок стал вести себя прилежнее. Родительница пришла в ужас от оправдания тренера.

Однако теперь в этой истории будет разбираться прокуратура и следствие. Мужчина не считает себя виноватым и утверждает, что отношения со всеми детьми у него всегда были хорошими, несмотря на редкую строгость.

Ранее сообщалось, что мужчина из Ноябрьска предстанет перед судом за издевательства над детьми сожительницы.