В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с грузовиком на трассе «Сибирь»

В Красноярском крае в ходе ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» погибли четыре человека, включая двух подростков. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на МЧС и региональное УМВД.

По данным ведомств, столкновение произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Автомобиль ВАЗ 2107 направлялся в сторону Боготола, но неудачно пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком «Фредлайнер». От удара легковой транспорт сильно помялся и вылетел за пределы дороги.

В результате аварии два человека погибли на месте, еще два скончались в больнице. Все они находились в легковушке. Отмечается, что двумя жертвами ДТП стали двое подростков. С родственниками погибших работают психологи.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в ДТП возле института пострадали два пассажира автобуса.