В Красном море американский военный корабль атаковал беспилотник

Пентагон заявил об атаке на военный корабль США в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости .

Представитель американского оборонного ведомства сообщил, что эсминец USS Thomas Hudner, находящийся в Красном море, подвергся атаке беспилотника. Он не уточнил, чей летательный аппарат попытался нанести удар по военному кораблю, но подчеркнул, что эсминец выстоял и смог защититься от атаки.

По данным Пентагона, эсминец курсировал через море, какую задачу выполнял корабль, представитель ведомства не сообщил. Он также не поделился подробностями инцидента, лишь подтвердив сам факт инцидента.