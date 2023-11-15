В Красном море американский военный корабль атаковал беспилотник

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Фото: [©Алексей Агарышев/РИА Новости]

Пентагон заявил об атаке на военный корабль США в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель американского оборонного ведомства сообщил, что эсминец USS Thomas Hudner, находящийся в Красном море, подвергся атаке беспилотника. Он не уточнил, чей летательный аппарат попытался нанести удар по военному кораблю, но подчеркнул, что эсминец выстоял и смог защититься от атаки.

По данным Пентагона, эсминец курсировал через море, какую задачу выполнял корабль, представитель ведомства не сообщил. Он также не поделился подробностями инцидента, лишь подтвердив сам факт инцидента.

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