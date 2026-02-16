В Кремле не планируют судиться с производителями масок с Путиным

Кремль не намерен подавать судебные иски к производителям товаров с изображением президента России Владимира Путина, если такая продукция не носит оскорбительный характер. Об этом в интервью в интервью « НЬЮМ ТАСС » заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в администрации внимательно отслеживают подобные случаи и готовы реагировать, если речь идет об оскорблении личности. В таких ситуациях возможны меры в рамках действующего законодательства.

В целом же появление кружек, футболок, масок и других товаров с изображением президента, по оценке Пескова, свидетельствует о его популярности. Он отметил, что подобная продукция — одно из проявлений общественных настроений в современном мире.

