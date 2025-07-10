В Кремле объяснили отсутствие Путина на прощании со Старовойтом

Отсутствие Владимира Путина на церемонии прощания с Романом Старовойтом, экс-министром транспорта, объясняется графиком президента, как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщил РБК.

Песков подчеркнул, что посещение подобных мероприятий — исключительно добровольное решение, не являющееся обязательным.

Представитель Кремля добавил, что сегодня глава государства находится на рабочем месте в Кремле. Во второй половине дня у Путина запланирована встреча с министрами: просвещения Сергеем Кравцовым, науки и высшего образования Валерием Фальковым, а также с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Прощание со Старовойтом состоялось в Центральной клинической больнице Москвы. На церемонии присутствовали действующий министр транспорта Андрей Никитин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр цифрового развития Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов.

Ранее новый министр транспорта Никитин заявил, что запомнил Старовойта достойным человеком.