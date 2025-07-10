Новый министр транспорта Никитин заявил, что запомнил Старовойта достойным человеком

Новый министр транспорта России Андрей Никитин охарактеризовал покойного экс-главу ведомства Романа Старовойта, который, предварительно, свел счеты с жизнью, как достойного человека. Об этом Никитин сказал в комментарии SHOT.

Телеграм-канал опубликовал видео, на котором министр, по всей видимости, собирается покидать место прощания со Старовойтом — морг Центральной клинической больницы (ЦРБ) Управления делами президента РФ.

«Я его запомнил достойным человеком», — сказал Никитин.

Напомним, что Старовойта нашли мертвым 7 июля на парковке парка в Одинцовском городском округе с огнестрельным ранением. За несколько часов до этого президент России Владимир Путин снял его с должности главы Минтранса.

Как передает РБК, к месту прощания со Старовойтом прибыл похоронный оркестр. Бывший чиновник будет похоронен в Санкт-Петербурге в пятницу, 11 июля.

Ранее сообщалось, что на прощание с Романом Старовойтом пришла его бывшая жена с двумя дочерьми.