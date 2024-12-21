В Кремле пообещали рассмотреть просьбу Абхазии о поставке электроэнергии

Россия рассмотрит обращение Абхазии о гуманитарной поставке электроэнергии, сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что республика обязательно получит ответ, так как Абхазия — родная России страна.

Песков также сказал, что желает Абхазии стабильности, процветания и счастья в сотрудничестве с Россией.

Напомним, и.о. министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба рассказал, что власти страны обратились к Москве с просьбой бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии. Соответствующие заявки были направлены в российское Минэнерго.

Ранее сообщалось о том, что правоохранители Абхазии объявили план перехват после перестрелки в парламенте.