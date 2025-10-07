В Кремле сообщили о планах Путина на день рождения

Президент России Владимир Путин отметит свой день рождения, 7 октября, в привычной рабочей обстановке. Как сообщили РИА Новости в Кремле, глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также проведет ряд телефонных разговоров с зарубежными коллегами.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, день будет насыщен международными контактами и рабочими мероприятиями. Во второй половине дня состоится совещание Совбеза, посвященное текущей внутренней и внешнеполитической повестке.

Как отметил представитель Кремля, несмотря на плотный график, у Путина наверняка найдется время и для личных дел. Песков добавил, что президент обычно проводит часть праздника в кругу семьи и близких друзей: «День рождения есть день рождения».

Традиционно глава государства принимает поздравления от лидеров зарубежных стран, российских политиков, общественных деятелей, ученых, спортсменов и артистов.

Ранее Путин не раз отмечал свой день рождения, совмещая официальные мероприятия с неформальным общением. Так, в 2024 году президент также провел день в рабочем режиме, а вечером встретился с лидерами СНГ. В предыдущие годы он принимал иностранных гостей, проводил международные переговоры и посвящал время семье.

Пресс-секретарь напомнил, что внуки президента поздравляют его так же, как любые дети — с теплом и любовью, хотя сам Путин не любит повышенного внимания к своей личной жизни.

До этого стало известно, что Лукашенко запретил ценам в Белоруссии расти.