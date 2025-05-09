В Кремле состоялась встреча Путина и режиссера из США

9 мая, после завершения торжественных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, президент РФ Владимир Путин провел короткую встречу в Кремле с американским режиссером Оливером Стоуном.

Стоун присутствовал на военном параде на Красной площади, после чего был приглашен на прием от имени президента России в честь Дня Победы.

Последняя встреча Путина и Стоуна состоялась 30 апреля на полях просветительского марафона «Знание. Первые».

Ранее сообщалось о том, что Путин и Вучич обсудили сотрудничество после парада Победы.