В Кремле состоялась встреча Путина и режиссера из США
Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном
Фото: [официальный сайт президента РФ]
9 мая, после завершения торжественных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, президент РФ Владимир Путин провел короткую встречу в Кремле с американским режиссером Оливером Стоуном.
Стоун присутствовал на военном параде на Красной площади, после чего был приглашен на прием от имени президента России в честь Дня Победы.
Последняя встреча Путина и Стоуна состоялась 30 апреля на полях просветительского марафона «Знание. Первые».
Ранее сообщалось о том, что Путин и Вучич обсудили сотрудничество после парада Победы.