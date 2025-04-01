В Кремле заявили о продолжающихся контактах со Штатами
Песков высказался об угрозах Трампа ввести вторичные пошлины на нефть из России
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Россия продолжает контактировать с Соединенными Штатами по теме урегулирования противостояния на Украине. Как сообщило РИА Новости, соответствующая информация была озвучена пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым.
Подобным образом Песков прокомментировал заявление руководителя Штатов Дональда Трампа, который сообщил о готовности ввести вторичные пошлины на нефть из России, если будет отсутствовать прогресс по мирным договоренностям.
«Мы уже вчера фактически говорили на эту тему. Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная», — подчеркнул представитель Кремля.
Он также добавил, что для диалога подобного характера надо предпринять дополнительные усилия.
Ранее руководитель США рассказал, что рассматривает вариант введения пошлины до 50% на поступающую из России нефть и сообщил о последствиях для тех, кто при подобном развитии событий захочет вести бизнес в североамериканском государстве. Комментируя высказывание Трампа российский экономист подчеркнул, что реальные возможности США в данной сфере ограничены.