В Кремле заявили о продолжающихся контактах со Штатами

Россия продолжает контактировать с Соединенными Штатами по теме урегулирования противостояния на Украине. Как сообщило РИА Новости, соответствующая информация была озвучена пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым.

Подобным образом Песков прокомментировал заявление руководителя Штатов Дональда Трампа, который сообщил о готовности ввести вторичные пошлины на нефть из России, если будет отсутствовать прогресс по мирным договоренностям.

«Мы уже вчера фактически говорили на эту тему. Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что для диалога подобного характера надо предпринять дополнительные усилия.

Ранее руководитель США рассказал, что рассматривает вариант введения пошлины до 50% на поступающую из России нефть и сообщил о последствиях для тех, кто при подобном развитии событий захочет вести бизнес в североамериканском государстве. Комментируя высказывание Трампа российский экономист подчеркнул, что реальные возможности США в данной сфере ограничены.