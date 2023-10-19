В Кривом Роге сообщили о взрывах

Украинские издания сообщили о взрывах в Кривом Роге вечером четверга, 19 октября. Об этом пишет телеканал «Общественное».

По данным издания, сначала в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога, а потом люди сообщили о взрывах в городе Кривой Рог. Тревожный сигнал звучит еще в нескольких областях Украины – Кировоградской, Одесской и Николаевской.

На данный момент не сообщается о том, есть ли пострадавшие или какие-либо разрушения. Подробности уточняются.