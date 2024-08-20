В Крыму арестовали трех человек за украинские националистические песни

В Крыму полиция задержала трех человек, которые слушали украинские националистические песни и нарушали общественный порядок.

Шумная компания отдыхала на территории частной гостиницы в Поповке Сакского района. Отмечается, что они слушали песни, направленные на оскорбление президента РФ Владимира Путина.

Полицейским пришлось применить силу, так как нарушители был пьяны и вели себя агрессивно. В райсуде они растеряли свою отвагу, полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. В итоге хулиганы отделались арестом сроком от семи до десяти суток.

Ранее сообщалось, что в Крыму открыли новую трассу Симферополь — Евпатория — Мирный.