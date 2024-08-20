Новая автодорога позволит значительно сократить время в пути, о чем сообщил ТАСС.

На полуострове завершилось строительство важного дорожного объекта — трассы, соединяющей три населенных пункта: Симферополь, Евпатория и поселок Мирный. Новый 61,2-километровый участок трассы сократит время в пути для автомобилистов и увеличит пропускную способность этого маршрута. В его состав входят 17 мостов, восемь транспортных развязок и четыре полосы движения.

Строительство шло с 2021 по 2024 год, на него было направлено свыше 48,2 млрд рублей. Работы проводила крупная дорожно-строительная компания ВАД.

На открытии автодороги присутствовали ее генеральный директор и глава Республики Крым. В дальнейшем дорога будет находиться в региональной собственности.

Ранее сообщалось о том, что Сбер планирует построить еще один отель высокого уровня на 420 номеров в Крыму. Сейчас ведется проектирование объекта.