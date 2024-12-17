В Крыму могут отключить мобильный интернет для безопасности граждан

Начиная со вторника, в Крыму могут быть отключены мобильные интернет-соединения в целях обеспечения безопасности граждан. Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Отмечается, что все провайдеры продолжат предоставлять свои услуги в стандартном режиме. Советник главы Республики Крым Олег Крючков, добавил, что отключение мобильного интернета может происходить в любое время суток, а не только ночью. При этом звонки и СМС-сообщения будут доступны.

Он уточнил, что это правило будет действовать для всех операторов как на полуострове, так и на материковой части, включая новые регионы.

Кроме того, кабельные интернет-провайдеры также будут функционировать в обычном режиме, что означает, что доступ к домашнему, офисному и городскому интернету, а также Wi-Fi, останется без изменений.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву данные о ВС РФ.