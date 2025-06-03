В Крыму начал свою работу ежегодный архитектурный фестиваль

По словам главы Союза архитекторов Крыма Кирилла Бабеева, на полуострове начал свою работу ежегодный архитектурный фестиваль, где представлены лучшие проекты в сфере строительства. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что на форуме представлены работы крымских архитекторов, а также проекты специалистов из иных субъектов РФ, реализуемые в Крыму.

По мнению архитектора, указанные проекты оценивает компетентное жюри во главе с председателем Союза архитекторов России. На фестиваль приглашаются архитекторы из Симферополя, Севастополя, Ялты, а также из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. В заключительный день форума лучшие проекты отметят наградами.

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