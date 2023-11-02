В Крыму начали проверку из-за проглоченной ребенком в детском саду иглы

По предварительным данным, воспитанник детского сада в Ленинском районе Крыма проглотил иголку. Такая информация начала распространяться в социальных сетях. Пострадавший – мальчик шести лет. Как сообщает следственный комитет, ребенок нашел иголку, когда остался без наблюдения взрослых и проглотил ее. Мальчику оказали своевременную помощь. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

В ведомстве подчеркнули, что по факту происшествия начата проверка, если опубликованная в сети информация найдет подтверждение, то действиям персонала детского сада дадут соответствующую оценку.