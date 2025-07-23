В Крыму отметили проблемы со связью из-за массированной DDoS-атаки

На территории Крымского полуострова могут проявляться проблемы со связью, так как на крупнейших операторов проводится массированная DDoS-атака. Об этом в своем телеграм-канале сообщило региональное Министерство внутренней политики, информации и связи.

По утверждению ведомства, мобильная связь и интернет на полуострове могут работать нестабильно и неустойчиво.

«В Крыму осуществляется массированная DDos-атака на крупных операторов фиксированной связи», — указали в Мининформ.

Сотрудники министерства добавили, что технические специалисты уже заняты всеми необходимыми мероприятиями, но при этом ряд сервисов может быть недоступен для абонентов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде наблюдаются проблемы с работой мобильного интернета. Перебои существуют уже на протяжении трех недель. В правительстве пояснили, что иногда операторы вынуждены отключать сеть. Подобные меры позволяют не допускать атак БПЛА противника из-за потери связи.